Росіяни зранку обстріляли Куп'янськ, медики борються за життя постраждалого

"Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", - пише голова обласної військової адміністрації.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як розповідає Олег Синєгубов, протягом минулої доби, 19 серпня, під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів: