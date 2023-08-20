Россияне утром обстреляли Купянск, медики борются за жизнь пострадавшего

"Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь", - пишет глава областной военной администрации.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как рассказывает Олег Синегубов, за прошедшие сутки, 19 августа, под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов: