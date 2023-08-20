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Россияне утром обстреляли Купянск, медики борются за жизнь пострадавшего

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, около 7:00 утра, нанесли удар по Купянску Харьковской области. Один из гражданских получил тяжелые ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь", - пишет глава областной военной администрации. 

Ситуация в Харьковской области 

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как рассказывает Олег Синегубов, за прошедшие сутки, 19 августа, под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов: 

  • в Купянске был поврежден дом, произошел пожар на территории мясокомбината;
  • в результате огня по Кругляковке произошел пожар на территории лесничества; 
  • в Казачьей Лопани повреждены четыре дома; 
  • во время обстрела Чернещины повреждено здание агропредприятия;
  • в Александровке обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий;
  • в Вильче повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

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Война в УкраинеКупянск