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Росіяни зранку обстріляли Херсонську область: п'ятеро людей отримали поранення

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Середа 16 серпня 2023 13:04
Росіяни зранку обстріляли Херсонську область: п'ятеро людей отримали поранення Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку обстріляли Херсонську область, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Херсон

Під час обстрілу росіяни влучили по освітньому закладу та території лікарні. Троє людей отримали поранення. Серед постраждалих - 55-річний пацієнт медичного закладу, який проходив курс лікування ішемічного інсульту. Чоловік отримав травму грудної клітини.

Зеленівка

Постраждав 45-річний чоловік, який під час обстрілу працював в полі. Його шпиталізували з травмою ноги.

Хрещенівка

Внаслідок обстрілу поранення голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Микільське

"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - пише Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Херсон деякий час перебував під контролем терористів. Восени минулого року наші військові звільнили містом разом з усією правобережною частиною Херсонської області.

Ворог продовжує регулярно обстрілювати місто та інші населені пункти області.

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