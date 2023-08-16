Росіяни зранку обстріляли Херсонську область: п'ятеро людей отримали поранення

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Херсон

Під час обстрілу росіяни влучили по освітньому закладу та території лікарні. Троє людей отримали поранення. Серед постраждалих - 55-річний пацієнт медичного закладу, який проходив курс лікування ішемічного інсульту. Чоловік отримав травму грудної клітини.

Зеленівка

Постраждав 45-річний чоловік, який під час обстрілу працював в полі. Його шпиталізували з травмою ноги.

Хрещенівка

Внаслідок обстрілу поранення голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Микільське

"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - пише Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Херсон деякий час перебував під контролем терористів. Восени минулого року наші військові звільнили містом разом з усією правобережною частиною Херсонської області.

Ворог продовжує регулярно обстрілювати місто та інші населені пункти області.