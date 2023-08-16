Росіяни зранку обстріляли Херсонську область: п'ятеро людей отримали поранення
Російські окупанти зранку обстріляли Херсонську область, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Херсон
Під час обстрілу росіяни влучили по освітньому закладу та території лікарні. Троє людей отримали поранення. Серед постраждалих - 55-річний пацієнт медичного закладу, який проходив курс лікування ішемічного інсульту. Чоловік отримав травму грудної клітини.
Зеленівка
Постраждав 45-річний чоловік, який під час обстрілу працював в полі. Його шпиталізували з травмою ноги.
Хрещенівка
Внаслідок обстрілу поранення голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.
Микільське
"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - пише Прокудін.
Обстріли Херсона та області
Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Херсон деякий час перебував під контролем терористів. Восени минулого року наші військові звільнили містом разом з усією правобережною частиною Херсонської області.
Ворог продовжує регулярно обстрілювати місто та інші населені пункти області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.