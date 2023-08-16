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Россияне утром обстреляли Херсонскую область: пять человек получили ранения

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Среда 16 августа 2023 13:04
Россияне утром обстреляли Херсонскую область: пять человек получили ранения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром обстреляли Херсонскую область, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Херсон

Во время обстрела россияне попали по образовательному учреждению и территории больницы. Три человека получили ранения. Среди пострадавших - 55-летний пациент медицинского учреждения, который проходил курс лечения ишемического инсульта. Мужчина получил травму грудной клетки.

Зеленовка

Пострадал 45-летний мужчина, который во время обстрела работал в поле. Его госпитализировали с травмой ноги.

Крещеновка

В результате обстрела ранение головы получил 60-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

Никольское

"Кроме этого, в полночь российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они в больнице", - пишет Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

После начала полномасштабного вторжения России, Херсон некоторое время находился под контролем террористов. Осенью прошлого года наши военные освободили городом вместе со всей правобережной частью Херсонской области.

Враг продолжает регулярно обстреливать город и другие населенные пункты области.

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