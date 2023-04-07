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Росіяни зранку обстріляли Херсонську область: постраждали діти

Фото: через обстріли у Херсонській області постраждали діти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 7 квітня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей та їх мама.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, ворожий снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

"Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, вночі у Херсоні пролунали потужні вибухи, проте повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

За минулу добу російські окупанти 46 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі удари артилерією та авіацією 7 осіб отримали поранення.

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