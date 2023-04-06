У Херсоні були чутні вибухи

У Херсоні сьогодні пізно ввечері, 6 квітня, вкотре пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляли. У разі подальшого обстрілу мешканців міста закликають по можливості залишатися в безпечних місцях, або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше ми писали, що 6 квітня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждали семеро людей.

Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка Херсонскої області Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.

Також повідомлялося, що війська РФ 5 квітня вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. До ворожого обстрілу потрапили два комунальні підприємства.

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