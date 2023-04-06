У Херсоні були чутні вибухи
У Херсоні сьогодні пізно ввечері, 6 квітня, вкотре пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляли. У разі подальшого обстрілу мешканців міста закликають по можливості залишатися в безпечних місцях, або дотримуватися правила "двох стін".
Раніше ми писали, що 6 квітня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого постраждали семеро людей.
Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські військові обстріляли село Зміївка Херсонскої області Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.
Також повідомлялося, що війська РФ 5 квітня вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона. До ворожого обстрілу потрапили два комунальні підприємства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.