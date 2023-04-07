Россияне утром обстреляли Херсонскую область: пострадали дети

По его словам, вражеский снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

"Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", - отметил Ермак.

Напомним, ночью в Херсоне прогремели мощные взрывы, однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

За прошедшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских ударов артиллерией и авиацией 7 человек получили ранения.

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