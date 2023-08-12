Россияне утром обстреляли Харьковскую область, погибла женщина

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал .

"Сегодня утром, около 5:10 враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - пишет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам Харьковской области, которые расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Только за прошедшие сутки враг нанес удары из артиллерии, минометов и другого вооружения по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

"В частности под огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеренарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Шийковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - отметил Синегубов.

В частности в области продолжается разминирование. Саперы обезвредили 89 взрывоопасных предметов.