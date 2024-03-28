Росіяни зранку обстріляли Харківську область, є загибла та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Куп'янський район

Біля поліклініки ворог влучив по цивільному автомобілю внаслідок чого загинула жінка. Чоловік загиблої отримав поранення.

Вовчанськ

У Вовчанську терористи влучили снарядом у подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення.

Зокрема з контузією було госпіталізовано 48-річного мешканця населеного пункту.

Фото: росіяни зранку обстріляли Харківській області, є загибла та поранені (t.me/police_kh_region)

Обстріл Харківської області

Вчора, 27 березня, російські терористи атакували Харків внаслідок чого частково руйнування зазнали дві п'ятиповерхівки, лікувальний заклад й адміністративна будівля. Загалом пошкодження отримали 14 багатоповерхівок та навчальний заклад.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 59 років. Також було госпіталізовано 13 осіб. Серед яких четверо дітей: молодшому хлопчику лише 3 місяці.

За словами Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".