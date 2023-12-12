Росіяни зранку атакували Куп'янськ: є загиблий та поранений (фото)

"Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік", - розповів він.

Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня (t.me/synegubov)

Крім того, за словами голови ОВА, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи.

"У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці", - констатував Синєгубов.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ Харківської області російські війська окупували у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Пізніше, вже наприкінці місяця, під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий.

З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці населені пункти. Наприклад, на початку листопада під обстріл потрапив Куп'янськ-Вузловий, загинув чоловік.

При цьому РФ не залишає спроб повернути місто під свій контроль. Буквально вчора повідомлялося, що окупати продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, намагаються захопити село Сіньківка.