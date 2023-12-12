Россияне утром атаковали Купянск: есть погибший и раненый (фото)

"Сегодня в результате вражеского артобстрела по г. Купянск погиб 73-летний гражданский мужчина", - рассказал он.

Последствия обстрела Купянска 12 декабря (t.me/synegubov)

Кроме того, по словам главы ОВА, еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение.

"В жилых домах разрушены окна и забор. На месте работают правоохранители", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Купянска

Купянск Харьковской области российские войска оккупировали в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже за город шли серьезные бои. Об освобождении Купянска Харьковской области стало известно в начале сентября 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города. Позже, уже в конце месяца, под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой.

С тех пор российские войска не прекращают обстреливать эти населенные пункты. Например, в начале ноября под обстрел попал Купянск-Узловой, погиб мужчина.

При этом РФ не оставляет попыток вернуть город под свой контроль. Буквально вчера сообщалось, что оккупаты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка.