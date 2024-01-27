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Росіяни зранку атакували дронами цивільних в Бериславі, є загиблий

Фото: Росіяни зранку атакували дронами цивільних в Бериславі, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку атакували дронами Берислав Херсонської області. Внаслідок удару загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників  вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", - пише Прокудін. 

Також внаслідок атаки ще одна людина отримала поранення. Її було госпіталізовано, медики продовжують обстеження. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 26 січня, ворог здійснив 85 обстрілів території регіону. Загалом було випущено 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та  БпЛА. По Херсону "прилетіло" 32 снаряди. 

Ворога поцілив у: 

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • навчальний заклад у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - додав голова ОВА. 

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні