Россияне утром атаковали дронами гражданских в Бериславе, есть погибший

Российские террористы утром атаковали дронами Берислав Херсонской области. В результате удара погиб гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб человек", - пишет Прокудин.
Также в результате атаки еще один человек получил ранения. Он был госпитализирован, медики продолжают обследование.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.
Врага попал в:
"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - добавил глава ОВА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.