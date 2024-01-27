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Россияне утром атаковали дронами гражданских в Бериславе, есть погибший

Фото: Россияне утром атаковали дронами гражданских в Бериславе, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром атаковали дронами Берислав Херсонской области. В результате удара погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб человек", - пишет Прокудин. 

Также в результате атаки еще один человек получил ранения. Он был госпитализирован, медики продолжают обследование.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Врага попал в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - добавил глава ОВА.

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