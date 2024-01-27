Россияне утром атаковали дронами гражданских в Бериславе, есть погибший

"Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб человек", - пишет Прокудин.

Также в результате атаки еще один человек получил ранения. Он был госпитализирован, медики продолжают обследование.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Врага попал в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - добавил глава ОВА.