Росіяни зосереджують зусилля на двох напрямках: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 3 квітня відбулося 62 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив дві безуспішних спроби просунутися до наших укріплень в районі Загризового.

Ворог п’ять разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Греківка, Нове, та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районі Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один штурм противника в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших військ в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять два рази сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки та Олександрополя.

Дотепер триває 10 з цих боєзіткнень. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, бої тривають.

Загарбники чотири рази намагалися прорватися в районах Розливу та Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новополю, активних наступальних дій не проводив.

Тривають бої в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське на Оріхівському напрямку. Загалом за сьогодні ворог шість разів йшов вперед на позиції наших військ.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався просунутись до позицій наших захисників.

У Курській області українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих бомб.