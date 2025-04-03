Россияне сосредотачивают усилия на двух направлениях: какая ситуация на фронте
На фронте с начала суток 3 апреля произошло 62 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении с начала суток противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменки.
На Купянском направлении враг с начала суток совершил две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызово.
Враг пять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районе Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один штурм противника в сторону Предтечино.
На Торецком направлении враг 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать два раза сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки и Александрополя.
До сих пор продолжается 10 из этих боестолкновений. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.
Захватчики четыре раза пытались прорваться в районах Разлива и Константинополя на Новопавловском направлении, бои продолжаются.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю, активных наступательных действий не проводил.
Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении. Всего за сегодня враг шесть раз шел вперед на позиции наших войск.
На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался продвинуться к позициям наших защитников.
В Курской области украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением восьми управляемых бомб.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 919 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1390 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 6 танков, 22 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 92 дрона и другую технику врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.