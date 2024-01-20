Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС. У МАГАТЕ розповіли деталі

18 січня експерти МАГАТЕ знову відвідали ЗАЕС, у тому числі усі шість основних диспетчерських пунктів. Вони змогли дізнатися, скільки людей працює на станції, але не змогли поставити питання про їх кваліфікацію та досвід.

Раніше цього тижня експерти отримали доступ до реакторної зали енергоблока №6. Наразі вони домагаються доступу в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Такий доступ необхідний для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ та були прибрані у листопаді 2023 року, тепер знову встановлені. Це закрита зона, недоступна для персоналу станції, що діє. Генеральний директор повторив, що наявність мін несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ зустрілися зі співробітниками ЗАЕС, щоб обговорити технічне обслуговування станції. Працівники показали експертам план технічного обслуговування на 2024 рік, який включає важливі роботи щодо ядерної безпеки.

Цього року пріоритетом для ЗАЕС є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводились минулого року. Щорічний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, одиничні трансформатори та розподільчу станцію 750 кВ.

Захоплення окупантами Запорізької АЕС

Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку. На тлі цих подій президент України попросив делегацію МАГАТЕ відвідати електростанцію.

Делегація МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня. Окупанти цього дня обстрілювали Енергодар. Співробітники місії побачили "ключові речі" та завершили перевірку. Детальніше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що зменшилася кількість російських військових на Запорізькій АЕС та в Енергодарі.