UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Росіяни знову втратили багато солдат і техніки на фронті: Генштаб оновив дані за добу

Фото: ЗСУ продовжують знищувати техніку противника (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 17 на 18 січня, Росія втратила на фронті 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 ББМ, 21 артсистему та 69 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 817 160 (+1340) осіб;
  • танків - 9803 од.;
  • бойових броньованих машин - 20 394 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 22 040 (+21) од.;
  • РСЗВ - 1262 од.;
  • засоби ППО - 1046 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 579 (+13) од.;
  • крилатих ракет - 3049 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 325 (+69) од.;
  • спеціальної техніки - 3699 од.

Нагадаємо, що станом на вечір 18 січня, на фронті від початку доби відбулося 155 бойових дій. Найгарячішим залишався Покровський напрямок, де впродовж попередньої доби ворог спробував 64 рази атакувати позиції Сил оборони України. До того моменту 49 штурмом було відбито на напрямку, ще 15 тривали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні