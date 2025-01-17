Вже понад 150 атак. Яка ситуація на фронті в Україні на вечір

З початку доби вже відбулось більше 150 атак на фронті. Окупанти продовжують найбільше давити на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Загалом від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

На цій ділянці фронту від початку доби противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

Українські захисники відбили 49 штурмів, ще 15 боєзіткнень продовжуються до цього часу. За попередніми даними вже було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, 24 спроби росіян потіснити ЗСУ із займаних позицій не мали успіху, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили одну атаку загарбників в районі Великої Новосілки.

Два рази противник марно атакував ЗСУ на Придніпровському напрямку.

У Курській області Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають три боєзіткнення. На інших напрямках - без особливих змін.