Россияне снова потеряли много солдат и техники на фронте: Генштаб обновил данные за сутки

Напомним, что по состоянию на вечер 18 января, на фронте с начала суток состоялось 155 боевых действий. Самым горячим оставалась Покровское направление, где на протяжении предыдущих суток враг попытался 64 раза атаковать позиции Сил обороны Украины. К тому моменту 49 штурмом было отбито на направлении, еще 15 продолжались.

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