Росіяни знову вдарили по Харкову КАБами: "приліт" біля медзакладу

Російські окупанти сьогодні, 20 вересня, вже вдруге атакували Харків за допомогою керованих авіаційних бомб. КАБи влучили біля медичного закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
За словами міського голови, по Харкову росіяни вдарили двома керованими авіабомбами.
"Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу", - уточнив мер.
Терехов розповів, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Мер повідомив, що за уточненою інформацією по місту Харків було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському.
"Маємо попередню інформацію, що є постраждалі", - йдеться у повідомленні Терехова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих.
Усі в легкому стані, серед них є 10-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.
Водночас Терехов підтвердив інформацію про дитину, але за його словами наразі четверо постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, росіяни вже атакували Харків керованими авіабомбами. Було зафіксовано два ворожі удари по місту.
Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання були у Слобідському та Основ'янському районах. У Основ'янському районі було відомо про двох постраждалих.
Пізніше Терехов уточнив, що всього в результаті атаки постраждали троє людей.
Варто зауважити, що росіяни часто атакують громадянську інфраструктуру в Харкові за допомогою керованих авіабомб. Більш детально про КАБи, які б'ють по Харкову, - у матеріалі РБК-Україна.
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