ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти завдають авіаударів по Харкову

Харків, П'ятниця 20 вересня 2024 17:00
UA EN RU
Окупанти завдають авіаударів по Харкову Ілюстративне фото: росіяни завдали авіаударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 вересня, обстрілюють Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram і мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район - знаходьтеся в укриттях", - написав Синєгубов.

До такого повідомлення чиновника Повітряні сили попереджали, що в Харківській області було зафіксовано пуски керованих авіабомб.

Оновлено 17:03

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що поки що відомо про два удари керованими авіабомбами по Харкову.

Атаки на Харків

Варто зауважити, що останнім часом російські окупанти регулярно застосовують для ударів по Харкову потужні авіабомби.

Українські захисники не мають можливості їх збити, тому в місті часто бувають "прильоти". Єдиний метод боротьби з такими атаками - знищення бомбардувальників, які запускають авіабомби.

Ворожу авіацію можна знищувати за допомогою ударів по аеродромах на території Росії озброєнням, яке надають Україні західні союзники. Але поки що відповідного дозволу на такі атаки українським воїнам не надали.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що США все ж таки дозволять Україні застосовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Але поки що на офіційному рівні чутки не підтвердили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Авіаудари Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Зеленський про план перемоги: повинен спрацювати до грудня
Зеленський про план перемоги: повинен спрацювати до грудня
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади