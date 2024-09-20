Россияне снова ударили по Харькову КАБами: "прилет" возле медучреждения

По словам городского главы, по Харькову россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами.

"Удар по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения", - уточнил мэр.

Терехов рассказал, что информация насчет пострадавших и разрушений уточняется.

Обновлено в 23:02

Мэр сообщил, что по уточненной информации по городу Харьков было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

"Есть предварительная информация, что есть пострадавшие", - говорится в сообщении Терехова.

Обновлено в 23:18

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на эту минуту известно о трех пострадавших.

Все в легком состоянии, среди них есть 10-летний ребенок, который получил острую реакцию на стресс.

В то же время Терехов подтвердил информацию о ребенке, но по его словам пока четверо пострадавших.