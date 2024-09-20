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Россияне снова ударили по Харькову КАБами: "прилет" возле медучреждения

Иллюстративное фото: бомбардировщики РФ атаковали Харьков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 сентября, уже второй раз атаковали Харьков при помощи управляемых авиационных бомб. КАБы попали возле медицинского учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам городского главы, по Харькову россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами. 

"Удар по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения", - уточнил мэр. 

Терехов рассказал, что информация насчет пострадавших и разрушений уточняется. 

Обновлено в 23:02

Мэр сообщил, что по уточненной информации по городу Харьков было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

"Есть предварительная информация, что есть пострадавшие", - говорится в сообщении Терехова.

Обновлено в 23:18

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на эту минуту известно о трех пострадавших.

Все в легком состоянии, среди них есть 10-летний ребенок, который получил острую реакцию на стресс.

В то же время Терехов подтвердил информацию о ребенке, но по его словам пока четверо пострадавших.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 сентября, россияне уже атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Было зафиксировано два вражеских удара по городу.

Как сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадания были в Слободском и Основянском районах. В Основянском районе было известно о двух пострадавших.

Позже Терехов уточнил, что всего в результате атаки пострадали три человека.

Стоит заметить, что россияне часто атакуют гражданскую инфраструктуру в Харькове при помощи управляемых авиабомб. Более детально о КАБах, которые бьют по Харькову, - в материале РБК-Украина.

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