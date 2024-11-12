Росіяни знову вдарили по Харкову: дрон влучив у багатоповерхівку

Російські терористи вдруге за день, 12 листопада вдарили дроном по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ще один удар ворожого БПЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Терехов.
Як розповів Синєгубов, вже відомо про постраждалу 60-річну жінку. Їй на місці надається медична допомога. Є пошкодження 11-поверхового житлового будинку.
Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником.
Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.
Також було пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
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