Росіяни знову вдарили по Харкову: дрон влучив у багатоповерхівку

Удар по Харкову 12 листопада

Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.

Також було пошкоджено електроопору та скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

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