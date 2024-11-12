Россияне снова ударили по Харькову: дрон попал в многоэтажку

Удар по Харькову 12 ноября

Напомним, сегодня днем, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником.

В результате удара пострадали две женщины: 50 и 54 лет. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

Также было повреждено электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.

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