Росіяни знову скаржаться на "обстріли" Курської області

Росіяни знову заявляють про "обстріл" прикордонних населених пунктів Курської області. При цьому окупанти традиційно звинувачують ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.
Російський чиновник стверджує, що "під вогонь ЗСУ" потрапило село Плехове Суджанського району.
За його словами, ніхто не постраждав, але нібито пошкоджено два будинки та електромережі.
Фото: росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілах Курської області (скриншот google.com/maps)
Нагадаємо, 19 березня росіяни також заявляли про "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів Курської області.
Також в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.
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