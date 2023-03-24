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Росіяни знову скаржаться на "обстріли" Курської області

Фото: РФ заявляє про "обстріл" Курської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни знову заявляють про "обстріл" прикордонних населених пунктів Курської області. При цьому окупанти традиційно звинувачують ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

Російський чиновник стверджує, що "під вогонь ЗСУ" потрапило село Плехове Суджанського району.

За його словами, ніхто не постраждав, але нібито пошкоджено два будинки та електромережі.

Фото: росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілах Курської області (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, 19 березня росіяни також заявляли про "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів Курської області.

Також в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.

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