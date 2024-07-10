Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного, - генпрокурор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього - відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", - заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Генпрокурор заявив що за даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", - наголосив генпрокурор.

За даними Костіна, 10 липня в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ двох українських захисників, які до цього були взяті у полон.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали в офісі.