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Росіяни знову обстрілюють Харків, у місті вибухи

Фото: у Харкові пролунали вибухи 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові пролунали у суботу, 18 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та Telegram-канал мера Ігоря Терехова.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 14:19. Як зазначають у мережі, сирени і вибух пролунали майже одночасно.

"Окупанти завдають ударів. Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - зазначив Синєгубов.

Додамо, що у Харкові сьогодні вже лунали вибухи. Місцева влада підтверджувала, що окупанти обстрілювали місто.

Карта повітряних тривог станом на 14:25

Обстріли України 20 квітня

В ніч на 20 квітня окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Зранку окупанти атакували Одесу, там пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

В Україні також була масштабна тривога через зліт МіГ-31К. Крім Харкова, сьогодні вибухи також лунали у Дніпрі та Запоріжжі.

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ХарківВибухВійна в УкраїніПовітряна тривога