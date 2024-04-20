Росіяни знову обстрілюють Харків, у місті вибухи

Обстріли України 20 квітня

В ніч на 20 квітня окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Зранку окупанти атакували Одесу, там пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

В Україні також була масштабна тривога через зліт МіГ-31К. Крім Харкова, сьогодні вибухи також лунали у Дніпрі та Запоріжжі.

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