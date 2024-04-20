В Україні масштабна тривога. Росія підняла МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена 20 квітня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 13:17. Після цього сирени завили у всіх регіонах нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Є ракетна загроза для всієї України.

Карта повітряних тривог станом на 13:22

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.