Росіяни знову обстріляли Сумську область: поранено двох місцевих жителів (фото)

За даними слідства, сьогодні близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога двоє місцевих жителів отримали поранення", - пояснилив Офісі генпрокурора.

Крім цього, в місті пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних будинки, приватні домоволодіння, навчальний заклад, медичну установу та адміністративну будівлю, також відбулось загоряння місцевого готелю.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, 4 грудня російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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