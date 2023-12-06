Россияне снова обстреляли Сумскую область: ранены двое местных жителей (фото)

По данным следствия, сегодня около 12:00 оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли г. Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

"В результате атаки врага двое местных жителей получили ранения", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, в городе повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома, частные домовладения, учебное заведение, медицинское учреждение и административное здание, также произошло возгорание местного отеля.

Обстрелы Сумской области

Напомним, 4 декабря российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.

К тому же, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 28 ноября. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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