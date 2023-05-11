Росіяни знову обстріляли Сумську область: рятувальники показали наслідки

Сьогодні, 11 травня. російські військові в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
"Ось такі наслідки “руского міра” в Сумській області. Черговий ворожий обстріл, чергові зруйновані будівлі", - йшлось в повідомленні.
За даними рятувальників, сьогодні впродовж дня вони працюють у м. Білопілля Сумської області.
Здебільшого рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи у житловому секторі:
Нагадаємо, Білопільська громада майже щоденно потерпає від ворожих обстрілів зі сторони РФ. До прикладу вчора росіяни били по території громади з мінометів та артилерії. В результаті ворожої атаки в одному з сіл громади було пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП.
А від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 9 травня, російські військові протягом дня здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Було зафіксовано 88 вибухів.
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