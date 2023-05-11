Россияне снова обстреляли Сумскую область: спасатели показали последствия

"Вот такие последствия "русского мира" в Сумской области. Очередной вражеский обстрел, очередные разрушенные здания", - говорилось в сообщении.

По данным спасателей, сегодня они работают в г. Белополье Сумской области.

В основном спасатели проводят аварийно-восстановительные работы в жилом секторе:

разбирают обломки,

восстанавливают окна, двери и перекрытия.

Напомним, Белопольская община почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов со стороны РФ. К примеру, вчера россияне били по территории общины из минометов и артиллерии. В результате вражеской атаки в одном из сел общины было повреждено одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП.

А от обломка артснаряда погиб местный житель.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 9 мая, российские военные в течение дня совершили 14 обстрелов пограничных общин Сумской области. Было зафиксировано 88 взрывов.

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