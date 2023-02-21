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Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: пошкоджено дитсадок та спортивний об'єкт

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Харків, Вівторок 21 лютого 2023 09:09
Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: пошкоджено дитсадок та спортивний об'єкт Фото: росіяни знову обстріляли Куп'янськ Харківської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Зокрема, під вогнем окупантів опинилися Куп'янськ, Дворічна та Новоосинове Куп'янського району та Вовчанськ - Чугуївського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в с. Ківшарівка Куп'янського району", - розповів він.

Крім того, у населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Як повідомлялось, вранці у понеділок, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Є влучання в приватний будинок, під завалами може знаходитись жінка.

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