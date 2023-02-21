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Россияне снова обстреляли Купянск: поврежден детсад и спортивный объект

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Харьков, Вторник 21 февраля 2023 09:09
Россияне снова обстреляли Купянск: поврежден детсад и спортивный объект Фото: россияне снова обстреляли Купянск Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки враг обстреливал более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В частности, под огнем оккупантов оказались Купянск, Двуречная и Новоосиново Купянского района и Волчанск - Чугуевского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера поздно вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Также ночью зафиксированы обстрелы в с. Ковшаровка Купянского района", - рассказал он.

Кроме того, в населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 4 жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщалось, утром в понедельник, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть попадание в частный дом, под завалами может находиться женщина.

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