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Вранці РФ обстріляла село у Куп'янському районі: під завалами будинку може бути жінка

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Харків, Понеділок 20 лютого 2023 09:59
Вранці РФ обстріляла село у Куп'янському районі: під завалами будинку може бути жінка Фото: окупанти атакували село Новоосинове Харківської області 20 лютого, під завалами може бути людина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у понеділок, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Є влучання в приватний будинок, під завалами може знаходитись жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники", - розповів він..

Крім того, зранку ворог обстріляв с. Стрілеча Харківського району. Поранені 2 цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Також протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. А саме:

  • у Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.
  • У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.
  • внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років.
  • У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.
  • У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.

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