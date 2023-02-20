Вранці РФ обстріляла село у Куп'янському районі: під завалами будинку може бути жінка
Вранці у понеділок, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Є влучання в приватний будинок, під завалами може знаходитись жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники", - розповів він..
Крім того, зранку ворог обстріляв с. Стрілеча Харківського району. Поранені 2 цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.
Також протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. А саме:
- у Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.
- У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.
- внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років.
- У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці.
- У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.
Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.