Вранці РФ обстріляла село у Куп'янському районі: під завалами будинку може бути жінка

Вранці у понеділок, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Є влучання в приватний будинок, під завалами може знаходитись жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники", - розповів він..

Крім того, зранку ворог обстріляв с. Стрілеча Харківського району. Поранені 2 цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Також протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. А саме: