Росіяни знову обстріляли Херсонську область: є поранений

"Під вогнем опинилось с.Бургунка Тягинської територіальної громади. Армія РФ завдала удару з артилерії по житловим будинкам селища", - повідомив глава РВА.

Він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено:

будівлі,

та господарські споруди мешканців.

Крім того, один чоловік отримав порання, його, за словами Літвінова, у важкому стані доставили до лікарні.

Обстріл Херсона та області

Окупанти постійно обстрілюють визволені населені пункти Херсонської області. Причому обстріл житлових будинків є тактикою окупантів, але не випадковістю. Наприклад, буквально нещодавно загарбники обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, також було пошкоджено будівлю медичного закладу.

Бериславський район є одним із тих, що росіяни обстрілюють майже щодня.

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