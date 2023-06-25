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Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова обстреляли территории Херсонской области. В результате вражеской атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.

"Под огнем оказалось с.Бургунка Тягинской территориальной общины. Армия РФ нанесла удар из артиллерии по жилым домам поселка", - сообщил глава РВА.

Он сообщил, что в результате вражеских обстрелов были повреждены:

  • здания,
  • и хозяйственные постройки жителей.

Кроме того, один мужчина получил ранение, его, по словам Литвинова, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстрел Херсона и области

Оккупанты постоянно обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. Причем обстрел жилых домов является тактикой окупантов, но не случайностью. К примеру, буквально недавно захватчики обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали шесть человек, также было повреждено здание медицинского учреждения.

Бериславский район является одним из тех, что россияне обстреливают почти каждый день.

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Херсонская областьВойна России против УкраиныБерислав