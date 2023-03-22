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Росіяни знову обстріляли Чернігівську область

Фото: росіяни знову обстріляли Чернігівську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, військові Російської Федерації в черговий раз атакували прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Станом на 19:00 зафіксовано один обстріл ворожими військами прикордоння Чернігівщини", - повідомили в ОК "Північ".

За їх даними, в районі села Архипівка близько 13 години було зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Запоріжжя та острів Хортиця.

Своєю чергою на обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни, ймовірно, обстріляли місто РСЗВ "Торнадо-С".

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Війна Росії проти УкраїниЧерниговская область