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Росіяни атакували житловий квартал у Кураховому: є постраждала

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Донецька область, Понеділок 30 січня 2023 17:10
Росіяни атакували житловий квартал у Кураховому: є постраждала Фото: росіяни атакували житловий квартал у Кураховому (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові сьогодні, 30 січня, у черговий раз обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атаки одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що загарбники атакували житловий квартал. Так, було пошкоджено 5-поверховий та 2-поверховий будинки, а також 3 приватні будинки.

"Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів - росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних. За кожен свій злочин вони неодмінно понесуть справедливу кару", - написав Кириленко.

Нагадаємо, 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого троє людей загинули, 14 зазнали поранень.

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Донецька область Курахово Війна Росії проти України
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