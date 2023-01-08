Россияне снова неудачно курят. В оккупированном Мелитополе прозвучали громкие взрывы, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 8 января была слышна серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Россияне снова неудачно курят на оккупированных территориях. Еще и так, что детонирует и детонирует", - отметил мэр.

Федоров указал, что теперь следует ожидать подробностей от Сил обороны Украины.

"Очевидно только одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли", - добавил городской голова Мелитополя.