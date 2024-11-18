Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)

Російські військові знову запускають у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу і є загроза ударів. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.