Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Російські військові знову запускають у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу і є загроза ударів. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 21:00 в Сумську область почали залітати перші групи ворожих ударних безпілотників. Згодом військові повідомили, що БпЛА тримають курс на Полтавську область.
О 22:50 виявлено нові ударні дрони в районі Глухова (Сумська область), рухаються західним курсом.
О 23:00 військові повідомили про рух "Шахеда" з Полтавської в напрямку Київської області на місто Яготин.
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У Повітряних силах повідомляють про рух "Шахеда" в напрямку Полтави.
В Конотопському районі Сумської області дрон рухається у південному напрямку;
Також виявлені ударні БпЛА на перетині Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Рухаються у південно-західному напрямку.
Станом на 00:31 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Масований комбінований обстріл України
В ніч на неділю, 17 листопада, російські терористи масштабно обстріляли Україну дронами-камікадзе і ракетами різних типів.
Спочатку вночі росіяни запустили ударні БпЛА типу "Шахед".
Ближче до ранку армія РФ запустила 120 ракет зі стратегічних бомбардувальників, з Чорного моря та Криму, а також 90 дронів.
Загалом, сили ППО збили понад 140 повітряних цілей.
Ворог цілився по енергетичній системі та критичній інфраструктурі. У багатьох областях і містах запровадили аварійні відключення електроенергії.
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