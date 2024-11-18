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Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Понеділок 18 листопада 2024 00:05
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Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові знову запускають у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу і є загроза ударів. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 21:00 в Сумську область почали залітати перші групи ворожих ударних безпілотників. Згодом військові повідомили, що БпЛА тримають курс на Полтавську область.

О 22:50 виявлено нові ударні дрони в районі Глухова (Сумська область), рухаються західним курсом.

О 23:00 військові повідомили про рух "Шахеда" з Полтавської в напрямку Київської області на місто Яготин.

Оновлено 0:20

У Повітряних силах повідомляють про рух "Шахеда" в напрямку Полтави.

В Конотопському районі Сумської області дрон рухається у південному напрямку;

Також виявлені ударні БпЛА на перетині Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Рухаються у південно-західному напрямку.

Станом на 00:31 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Масований комбінований обстріл України

В ніч на неділю, 17 листопада, російські терористи масштабно обстріляли Україну дронами-камікадзе і ракетами різних типів.

Спочатку вночі росіяни запустили ударні БпЛА типу "Шахед".

Ближче до ранку армія РФ запустила 120 ракет зі стратегічних бомбардувальників, з Чорного моря та Криму, а також 90 дронів.

Загалом, сили ППО збили понад 140 повітряних цілей.

Ворог цілився по енергетичній системі та критичній інфраструктурі. У багатьох областях і містах запровадили аварійні відключення електроенергії.

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