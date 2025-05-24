Росіяни знову атакують Київ: що відомо

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Разом з тим в КМВА оновили дані від 23:50, та заявили про загрозу застосування ворожих БПЛА.

"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - передали в адміністрації.

Зауважимо, що о 23:49 в Повітряних силах заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістики з північного сходу.

Пізніше військові розповіли про фіксацію швидкісної цілі в Сумській області.

Разом з тим столична влада констатувала чергову повітряну атаку противника на Київ.

"Ворог знову атакує столицю. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - йдеться в заяві начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Комбінована атака на Київ вночі 24 травня

Нагадаємо, що вчорашня нічна дроново-ракетна атака на Київ, як охарактеризували представники місцевої влади, стала однією з наймасштабніших за останній час. Російські окупанти били по столиці України сотнями ударних БПЛА та випустили 9 балістичних ракет.

Внаслідок ворожих обстрілів та падіння уламків повітряних цілей у Києві були пошкоджені цивільні об'єкти - житлові будинки, школи, медична установа, а також ТЦ. Загалом постраждало 14 людей у ​​різних районах столиці. Докладніше про наслідки комбінованої атаки на Київ можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.