ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни знову атакували Харків, на цей раз КАБами: одна людина загинула, є поранені

Субота 07 червня 2025 17:56
UA EN RU
Росіяни знову атакували Харків, на цей раз КАБами: одна людина загинула, є поранені Фото: деталі наслідків прильоту з'ясовуються (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні ввечері, 7 червня, росіяни вдарили по Харкову КАБами. Це вже друга атака РФ за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог знову вдарив по Харкову - на цей раз КАБами", - написав Терехов о 17:33.

Через кілька хвилин він додав, що у повітрі ще один КАБ. Водночас Синєгубов підтвердив інформацію про атаку та повідомив, що деталі з'ясовуються.

"Окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Деталі встановлюються", - написав він.

Оновлено о 17:58

"Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені", - поінформував Терехов.

Наступним повідомленням він одразу написав, що внаслідок удару РФ по центральній частині міста одна людина загинула, також є кілька поранених.

Оновлено о 18:03

Глава ОВА пише, що попередньо, авіація РФ атакувала Шевченківський район. Внаслідок ударів РФ 5 людей отримали поранення. Медики зараз надають їм допомогу.

Найпотужніший обстріл за весь час війни

Нагадаємо, в ніч на 7 червня Росія здійснила найпотужніший обстріл Харкова за весь час повномасштабного вторгнення.

Ворог застосував для атаки ударні дрони, авіабомби та ракети. Мер Ігор Терехов повідомляв, що центр міста атакували 48 «Шахедів», а в Харківській обласній прокуратурі говорили про застосування понад 50 безпілотників.

Під атакою цієї ночі опинилися два райони - Київський та Основ'янський. За даними Терехова, у Харкові зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних будинків.

Станом на 8:40 було відомо про 21-го постраждалого. Серед них 14-річна дівчинка та півторамісячне немовля. Ще трьох мирних людей окупанти вбили.

Детальніше про наслідки найпотужнішої атаки по Харкову - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Війна в Україні Олег Синєгубов
NEWS
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках