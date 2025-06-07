Росіяни знову атакували Харків, на цей раз КАБами: одна людина загинула, є поранені
Сьогодні ввечері, 7 червня, росіяни вдарили по Харкову КАБами. Це вже друга атака РФ за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог знову вдарив по Харкову - на цей раз КАБами", - написав Терехов о 17:33.
Через кілька хвилин він додав, що у повітрі ще один КАБ. Водночас Синєгубов підтвердив інформацію про атаку та повідомив, що деталі з'ясовуються.
"Окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Деталі встановлюються", - написав він.
Оновлено о 17:58
"Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені", - поінформував Терехов.
Наступним повідомленням він одразу написав, що внаслідок удару РФ по центральній частині міста одна людина загинула, також є кілька поранених.
Оновлено о 18:03
Глава ОВА пише, що попередньо, авіація РФ атакувала Шевченківський район. Внаслідок ударів РФ 5 людей отримали поранення. Медики зараз надають їм допомогу.
Найпотужніший обстріл за весь час війни
Нагадаємо, в ніч на 7 червня Росія здійснила найпотужніший обстріл Харкова за весь час повномасштабного вторгнення.
Ворог застосував для атаки ударні дрони, авіабомби та ракети. Мер Ігор Терехов повідомляв, що центр міста атакували 48 «Шахедів», а в Харківській обласній прокуратурі говорили про застосування понад 50 безпілотників.
Під атакою цієї ночі опинилися два райони - Київський та Основ'янський. За даними Терехова, у Харкові зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних будинків.
Станом на 8:40 було відомо про 21-го постраждалого. Серед них 14-річна дівчинка та півторамісячне немовля. Ще трьох мирних людей окупанти вбили.
Детальніше про наслідки найпотужнішої атаки по Харкову - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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