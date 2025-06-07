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Россияне снова атаковали Харьков, на этот раз УАБами: один человек погиб, есть раненые

Суббота 07 июня 2025 17:56
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Россияне снова атаковали Харьков, на этот раз УАБами: один человек погиб, есть раненые Фото: детали последствий прилета выясняются (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня вечером, 7 июня, россияне ударили по Харькову УАБами. Это уже вторая атака РФ за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг снова ударил по Харькову - на этот раз КАБами", - написал Терехов в 17:33.

Через несколько минут он добавил, что в воздухе еще один КАБ. В то же время Синегубов подтвердил информацию об атаке и сообщил, что детали выясняются.

"Оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали устанавливаются", - написал он.

Обновлено в 17:58

"В результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району есть раненые", - сообщил Терехов.

Следующим сообщением он сразу написал, что в результате удара РФ по центральной части города один человек погиб, также есть несколько раненых.

Обновлено в 18:03

Глава ОВА пишет, что предварительно, авиация РФ атаковала Шевченковский район. В результате ударов РФ 5 человек получили ранения. Медики сейчас оказывают им помощь.

Самый мощный обстрел за все время войны

Напомним, в ночь на 7 июня Россия совершила самый мощный обстрел Харькова за все время полномасштабного вторжения.

Враг применил для атаки ударные дроны, авиабомбы и ракеты. Мер Игорь Терехов сообщал, что центр города атаковали 48 "Шахедов", а в Харьковской областной прокуратуре говорили о применении более 50 беспилотников.

Под атакой этой ночью оказались два района - Киевский и Основянский. По данным Терехова, в Харькове зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов и 13 частных домов.

По состоянию на 8:40 было известно о 21-м пострадавшем. Среди них 14-летняя девочка и полуторамесячный младенец. Еще трех мирных людей оккупанты убили.

Подробнее о последствиях самой мощной атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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