Росіяни знищують усі будинки: у ЗСУ розповіли, як триває оборона Курахового

За його словами, у Кураховому росіяни намагаються знищити навіть малоповерхові будинки у місті. В результаті це призводить до того, що там просто немає де тримати оборону. Бо фактично немає укріплень.

"Будь-який будинок - це укріплення. Якщо там просто випалена земля, то оборону тримати не можливо. Таку тактику росіяни активно застосовують певно ще з часів Донецького аеропорту. І вони її застосували в Кураховому. Саме тому операція їхня там триває довго", - розповів Трегубов.

Він зауважив, що росіяни намагаються розібрати місто по камінчику. Попри це українськім військовим вдається нищити російську армію і завдавати ударів по їх базуваннях.

"Наразі ситуація в Кураховому доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються в західній частині, на його західній околиці, в тому числі тримаючи теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", - підкреслив він.

Ситуація у Кураховому

Нагадаємо, Курахівський напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Зокрема, повідомлялось про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.

Сьогодні ж стало відомо, що російська армія продовжує штурмувати міську забудову Курахового. Там тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника.