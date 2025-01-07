Россияне уничтожают все дома: в ВСУ рассказали, как продолжается оборона Курахово

По его словам, в Курахово россияне пытаются уничтожить даже малоэтажные дома в городе. В результате это приводит к тому, что там просто негде держать оборону. Потому что фактически нет укреплений.

"Любой дом - это укрепление. Если там просто выжженная земля, то оборону держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют вероятно еще со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово. Именно поэтому операция их там длится долго", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что россияне пытаются разобрать город по камешку. Несмотря на это украинским военным удается уничтожать российскую армию и наносить удары по их базировании.

"Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе держа теплоэлектростанцию, которая находится в городе", - подчеркнул он.

Ситуация в Курахово

Напомним, Кураховское направление остается одним из самых интенсивных. В частности, сообщалось об окружении украинских войск районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

Сегодня же стало известно, что российская армия продолжает штурмовать городскую застройку Курахово. Там продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника.