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Росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (фото)

12:15 08.07.2026 Ср
1 хв
Це вже четверта атака на компанію від початку війни
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (Getty Images)

Під час нічної ракетної атаки Росії на Київ був знищений склад готової продукції міжнародної тютюнової компанії Philip Morris.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника відділу комунікацій компанії Philip Morris Вікторії Ілінської.

Зазначається, що це вже четверта атака на компанію від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги вони перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки

Наразі оцінюється розмір збитків та триває робота над ліквідацією наслідків.

Фото: росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

"Ми розуміли, що в умовах повномасштабної війни такий розвиток подій, на жаль, можливий. Саме тому заздалегідь диверсифікували свою логістичну мережу.
Ми вже оперативно переналаштовуємо ланцюги постачання, тому постачання продукції нашим клієнтам не перериватиметься", - зазначили у компанії.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, вночі 8 липня Росія атакувала Україну протирадіолокаційними та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками та дронами-імітаторами.

Сили ППО збили 139 російських безпілотників різних типів, однак є влучання.

Зокрема, цієї ночі Київ пережив чергову ракетну атаку. Внаслідок ворожого обстрілу у двох районах столиці виникли пожежі та відомо про постраждалих.

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