Росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (фото)

Зазначається, що це вже четверта атака на компанію від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги вони перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки

Наразі оцінюється розмір збитків та триває робота над ліквідацією наслідків.

Фото: росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

"Ми розуміли, що в умовах повномасштабної війни такий розвиток подій, на жаль, можливий. Саме тому заздалегідь диверсифікували свою логістичну мережу.

Ми вже оперативно переналаштовуємо ланцюги постачання, тому постачання продукції нашим клієнтам не перериватиметься", - зазначили у компанії.