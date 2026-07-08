Росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (фото)

Під час нічної ракетної атаки Росії на Київ був знищений склад готової продукції міжнародної тютюнової компанії Philip Morris.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника відділу комунікацій компанії Philip Morris Вікторії Ілінської.
Зазначається, що це вже четверта атака на компанію від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги вони перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки
Наразі оцінюється розмір збитків та триває робота над ліквідацією наслідків.
Фото: росіяни знищили склад тютюнової компанії Philip Morris у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
"Ми розуміли, що в умовах повномасштабної війни такий розвиток подій, на жаль, можливий. Саме тому заздалегідь диверсифікували свою логістичну мережу.
Ми вже оперативно переналаштовуємо ланцюги постачання, тому постачання продукції нашим клієнтам не перериватиметься", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, вночі 8 липня Росія атакувала Україну протирадіолокаційними та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками та дронами-імітаторами.
Сили ППО збили 139 російських безпілотників різних типів, однак є влучання.
Зокрема, цієї ночі Київ пережив чергову ракетну атаку. Внаслідок ворожого обстрілу у двох районах столиці виникли пожежі та відомо про постраждалих.