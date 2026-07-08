Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото)

Отмечается, что это уже четвертая атака на компанию с начала полномасштабного вторжения России.

Никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги они находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности

В настоящее время оценивается размер ущерба и продолжается работа по ликвидации последствий.

Фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Мы понимали, что в условиях полномасштабной войны такое развитие событий, к сожалению, возможно. Именно поэтому заранее диверсифицировали свою логистическую сеть.

Мы уже оперативно перенастраиваем цепи поставок, поэтому поставки продукции нашим клиентам не будут прерываться", - отметили в компании.