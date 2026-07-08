Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото)

В ходе ночной ракетной атаки России на Киев был уничтожен склад готовой продукции международной табачной компании Philip Morris.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя отдела коммуникаций компании Philip Morris Виктории Илинской.
Отмечается, что это уже четвертая атака на компанию с начала полномасштабного вторжения России.
Никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги они находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности
В настоящее время оценивается размер ущерба и продолжается работа по ликвидации последствий.
Фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Мы понимали, что в условиях полномасштабной войны такое развитие событий, к сожалению, возможно. Именно поэтому заранее диверсифицировали свою логистическую сеть.
Мы уже оперативно перенастраиваем цепи поставок, поэтому поставки продукции нашим клиентам не будут прерываться", - отметили в компании.
Напомним, ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами.
Силы ПВО сбили 139 российских беспилотников разных типов, однако есть попадания.
В частности, этой ночью Киев пережил очередную ракетную атаку . В результате вражеского обстрела в двух районах столицы возникли пожары и известно о пострадавших.