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Россияне уничтожили склад табачной компании Philip Morris в Киеве (фото)

12:15 08.07.2026 Ср
2 мин
Это уже четвертая атака на компанию с начала войны
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (Getty Images)

В ходе ночной ракетной атаки России на Киев был уничтожен склад готовой продукции международной табачной компании Philip Morris.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя отдела коммуникаций компании Philip Morris Виктории Илинской.

Отмечается, что это уже четвертая атака на компанию с начала полномасштабного вторжения России.

Никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги они находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности

В настоящее время оценивается размер ущерба и продолжается работа по ликвидации последствий.

Фото: россияне уничтожили состав табачной компании Philip Morris в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Мы понимали, что в условиях полномасштабной войны такое развитие событий, к сожалению, возможно. Именно поэтому заранее диверсифицировали свою логистическую сеть.
Мы уже оперативно перенастраиваем цепи поставок, поэтому поставки продукции нашим клиентам не будут прерываться", - отметили в компании.

Ракетная атака на Киев

Напомним, ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами.

Силы ПВО сбили 139 российских беспилотников разных типов, однако есть попадания.

В частности, этой ночью Киев пережил очередную ракетную атаку . В результате вражеского обстрела в двух районах столицы возникли пожары и известно о пострадавших.

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