UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста в Херсоні (фото)

Архівне фото: Росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою в Херсоні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні вночі вдарила по складу гуманітарної допомоги в Херсоні, він повністю був знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Червоного Хреста України.

"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пряме влучання і пожежа, яка виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонської області, які зберігалися на складі.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/RedCrossUkraine)

"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", - додали в організації.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.

Вчора повідомлялось, що росіяни почали атакувати дронами Херсон. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонХерсонська областьКрасный КрестВійна в Україні