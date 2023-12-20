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Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью Красного Креста в Херсоне (фото)

Архивное фото: Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью в Херсоне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня ночью ударила по складу гуманитарной помощи в Херсоне, он полностью был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Красного Креста Украины.

"Сегодня ночью, в результате очередного обстрела Херсона, был полностью разрушен склад с гуманитарной помощью Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прямое попадание и пожар, который возник в результате этого, полностью уничтожил запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, которые хранились на складе.

Фото: Последствия удара (facebook.com/RedCrossUkraine)

"Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается", - добавили в организации.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто осуществляя обстрелы с левобережной части региона. Вследствие вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Вчера сообщалось, что россияне начали атаковать дронами Херсон. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 9 человек.

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